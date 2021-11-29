Александр Большунов оставил пост в «Инстаграме» после победы в пасьюте в Руке
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Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал пост на своей странице в «Инстаграме», посвящённый выступлению на первом этапе сезона Кубка мира в Руке. В спринте Большунов не вышел в полуфинал, в гонке с раздельным стартом занял третье место, а в гонке преследования одержал победу.
«Спасибо, Рука!» — написал Большунов, прикрепив текст к фотографиям с этапа.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Александра Большунова.
По итогам последней гонки Александр Большунов возглавил общий зачёт Кубка мира сезона-2021/2022, другой россиянин Сергей Устюгов – второй. Третьим идёт представитель Норвегии, трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Хёсфлот Клебо.
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