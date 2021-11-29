Ийво Нисканен объяснил решение сняться с гонки преследования из-за мороза

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам финн Ийво Нисканен объяснил, почему присоединился к норвежским лыжникам, которые из-за мороза снялись с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке.

«Гонки в Руке закончились, к сожалению, слишком рано для меня. Увы, условия не были полностью безопасными, и я не решился рискнуть и поставить под угрозу своё здоровье.

Многие спортсмены голосовали и хотели бы, чтобы соревнования были отложены или отменены. Неслучайно же не выступил ни один олимпийский чемпион (2018 года. — Прим. «Чемпионата»): спринт — Йоханнес Клебо, скиатлон — Симен Крюгер, 15 км — Дарио Колонья, 50 км — я.

Считаю, я принял разумное решение. Я бы не хотел выступать в феврале, если бы сегодня утром, когда я проснулся, мои лёгкие вдруг затрещали. Приносим свои извинения зрителям», — написал Нисканен в своём «инстаграме».

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.