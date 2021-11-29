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Светлана Журова — о снятии норвежцев из-за мороза: у них же астма! Им вредно

Светлана Журова — о снятии норвежцев из-за мороза: у них же астма! Им вредно
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Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала решение норвежских лыжников сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Норвежцы в полном составе отказались выйти на старт из-за холодной погоды, весь пьедестал заняли россияне. В Руке температура опустилась ниже -22 градусов по Цельсию.

«Ребята молодцы, победили в такой мороз. Удивительно, что норвежцы снялись, у них не менее холодно, чем у нас. У них же астмы! Если эти астмы настоящие, то для здоровья это вредно. Но астма бывает разная, там противопоказания различаются.

Они, видимо, не хотели рисковать, а организаторы не пошли навстречу. Если все остальные лыжники пробежали, не вижу никаких проблем для участия. А Сашу Большунова я поздравляю с победой! У него была травма, все переживали за его результат. Он в хорошей форме и, насколько я видела, настроен оптимистично», — цитирует Журову «Спорт-экспресс».

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.

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