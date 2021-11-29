Сборная Швеции объявила состав на второй этап Кубка мира в Лиллехаммере
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Сборная Швеции по лыжным гонкам назвала состав на второй этап Кубка мира сезона-2021/2022. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Этап в Лиллехаммере (Норвегия) пройдёт в ближайшие выходные.
Мужчины, спринт: Густаф Берглунд, Георг Эрссон, Йохан Хаггстрём, Макус Грате, Улоф Юнссон, Антон Перссон.
Мужчины, дистанция: Фредрик Андерссон, Калле Хальфварссон, Йохан Херберт, Лео Юханссон, Вильям Поромаа, Эрик Рошьё.
Женщины, спринт: Майя Дальквист, Анна Дювик, Йоханна Хагстрём, Луизе Линдстрём, Эмма Рибом, Йенни Солин.
Женщины, дистанция: Эбба Андерссон, Шарлотта Калла, Фрида Карлссон, Луизе Линдстрём, Моа Олссон, Эмма Рибом.
Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 — полное расписание соревнований.
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