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Терентьев: не скажу, что комментарии в социальных сетях меня не задевают

Терентьев: не скажу, что комментарии в социальных сетях меня не задевают
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Российский лыжник Александр Терентьев рассказал о своём отношении к критическим комментариям в социальных сетях.

«Бывают комментарии разные: как приятные, так и не очень, правдивые и ложные. Люди ведь тоже все разные. Не могу сказать, что меня это не задевает. Но я понимаю, что кому-то нравлюсь, а кому-то нет.

Как провожу свободное время? Люблю смотреть фильмы с интересными сюжетами, читать книги, особенно исторические. Но нравится и фантастика, и приключения, и романы. Научные тоже приходится читать – учёбу нельзя забрасывать. Путешествия? Да у меня вся жизнь сейчас в путешествиях: из страны в страну переезжаем. Вот после Финляндии в Норвегию едем, на следующий этап Кубка мира», — цитирует Терентьева Metaratings.

По итогам первого этапа Кубка мира Терентьев занимает пятое место в общем зачёте соревнований. Возглавляет общий зачёт Александр Большунов, вторым идёт ещё один россиянин Сергей Устюгов.

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