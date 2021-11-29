Появилось видео жёстких падений российских лыжниц на этапе Кубка мира в Руке

Появилось видео жёстких падений российских лыжниц на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Напомним, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко и Анастасия Рыгалина не удержались на спуске во время классической «разделки» на 10 км.

По итогам гонки Непряева стала 15-й, проиграв победительнице шведке Фриде Карлссон 1 минуту и 6 секунд, Кирпиченко финишировала 32-й, Рыгалина – 42-й. Карлссон также попала в кадр, она еле удержалась на ногах во время спуска, на котором упали россиянки. Отметим, что на видео также попало падение норвежской лыжницы Рагниль Хаги.

Видео падений доступно здесь.

По итогам первого этапа лидерство в общем зачёте Кубка мира захватила Карлссон. Второй идёт норвежка Терезе Йохауг.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021-2022 — полное расписание.