«Кажется эмоциональным мальчиком». Федерико Пеллегрино — о поведении Йоханнеса Клебо

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, проходивший подготовку к олимпийскому сезону – 2021/2022 в группе тренера сборной России Маркуса Крамера, рассказал, как ведёт себя перед стартами трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

«Перед гонками Клебо кажется очень эмоциональным мальчиком, которому нужно побыть наедине с собой. Он всегда слушает музыку и немного отстраняется от остального мира. Может быть, именно так ему удаётся хорошо сконцентрироваться. Он очень профессионален, не хочет допустить минимального риска ошибки, даже зная, что он самый сильный. Но перед гонками особо никто не разговаривает, а вот после можно перекинуться парой фраз», — сказал Пеллегрино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.