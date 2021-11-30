Финский лыжник Хакола сломал несколько рёбер на этапе Кубка мира в Руке

Стало известно, что финский лыжник Ристоматти Хакола сломал несколько рёбер в результате падения во время 15-километровой гонки классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке.

«Две-четыре недели вдруг окажутся потраченными впустую, но надо это просто принять. Нет худшего времени для такого перерыва, чем перед Олимпийскими играми. Очень надеюсь, что смогу начать полноценно готовиться с началом года. Конечно, я буду стараться выполнять хоть какие-то физические упражнения и до этого, чтобы держать себя в форме.

На меня обрушилось столько ударов, что я не знаю на 100 процентов, что будет дальше. Но должен сказать, что у нас хорошая команда врачей, тренеров и физиологов. Я получал всю необходимую помощь. Они не раз вытаскивали меня из трясины», — приводит слова Хаколы Yle.