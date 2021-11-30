Федерико Пеллегрино оценил перспективы Сергея Устюгова в олимпийском сезоне — 2021/2022

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, проходивший подготовку к олимпийскому сезону – 2021/2022 в группе тренера сборной России Маркуса Крамера, поделился впечатлениями от тренировок с Сергеем Устюговым.
«Сергей очень силён. Тренируясь с ним бок о бок, я много раз задавал себе один и тот же вопрос: «Как мне удавалось побеждать его в 2017-м, когда он был на вершине?» Это спортсмен с каким-то запредельным талантом, я даже слов не могу подобрать, чтобы передать вам, насколько он силён. На прошлой неделе у нас было несколько гонок, и он хорошо пробежал все. Этот год вполне может стать его годом.
Устюгов ломает палки на тренировках? Да, есть такое. Сергей и Глеб (Ретивых. – Прим. «Чемпионата») каждую скоростную тренировку ломают палки. Понимаете, они очень сильны, и у каждого члена этой команды есть свои особенные черты. В каждом из этих спортсменов есть какая-то неведомая сила, подвластная только ему. У кого-то прекрасно работает голова, кто-то невероятно вынослив, кто-то хорош в классике, а кто-то и в классике, и в коньке. Работать с этой группой – это просто потрясающе, честное слово», — сказал Пеллегрино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.
- 30 ноября 2021
-
11:19
-
11:00
-
10:30
-
10:05
-
10:01
-
00:32
- 29 ноября 2021
-
23:16
-
22:45
-
21:08
-
19:35
-
17:40
-
15:59
-
15:49
-
14:40
-
13:51
-
11:57
-
11:38
-
11:32
-
11:24
-
10:12
-
09:13
-
09:06
-
09:03
-
03:58
-
00:57
- 28 ноября 2021
-
23:55
-
22:58
-
21:41
-
21:32
-
21:13
-
20:45
-
20:35
-
19:08
-
18:26
-
18:14