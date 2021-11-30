Федерико Пеллегрино оценил перспективы Сергея Устюгова в олимпийском сезоне — 2021/2022

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, проходивший подготовку к олимпийскому сезону – 2021/2022 в группе тренера сборной России Маркуса Крамера, поделился впечатлениями от тренировок с Сергеем Устюговым.

«Сергей очень силён. Тренируясь с ним бок о бок, я много раз задавал себе один и тот же вопрос: «Как мне удавалось побеждать его в 2017-м, когда он был на вершине?» Это спортсмен с каким-то запредельным талантом, я даже слов не могу подобрать, чтобы передать вам, насколько он силён. На прошлой неделе у нас было несколько гонок, и он хорошо пробежал все. Этот год вполне может стать его годом.

Устюгов ломает палки на тренировках? Да, есть такое. Сергей и Глеб (Ретивых. – Прим. «Чемпионата») каждую скоростную тренировку ломают палки. Понимаете, они очень сильны, и у каждого члена этой команды есть свои особенные черты. В каждом из этих спортсменов есть какая-то неведомая сила, подвластная только ему. У кого-то прекрасно работает голова, кто-то невероятно вынослив, кто-то хорош в классике, а кто-то и в классике, и в коньке. Работать с этой группой – это просто потрясающе, честное слово», — сказал Пеллегрино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.