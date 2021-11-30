Кершоу: Терентьев «уклебил» Клебо. В жизни такого не видел!

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу высказался по поводу россиянина Александра Терентьева.

Напомним, в Руке Терентьев неожиданно обошёл признанного спринтера норвежца Йоханнеса Клебо, бронза досталась другому норвежцу Эрику Вальнесу.

«Когда тебе кажется, что лыжные гонки уже не могут развиваться дальше, ты видишь, что Терентьев делает с Клебо и Вальнесом. Он их смял. Кажется, Клебо не проигрывал финалы спринтов классикой более четырёх лет на Кубке мира (уступал Александру Большунову на этапе КМ в Руке в 2018 году. — Прим. «Чемпионата»). Йоханнес поразил своим тактическим манёвром — когда остальные спали, он внезапно пошёл в атаку. Ему удалось создать отрыв, и в 99 случаях из 100 это конец игры. Он здорово выглядел, когда поднимался в гору.



Я ожидал, что Вальнес и Терентьев смогут вдвоём чуть приблизиться к Клебо, но Александр раздавил и Эрика, и Йоханнеса! В жизни такого не видел! Это Клебо 2.0 на подъёме. Терентьев «уклебил» Клебо. С ума сойти. 22 года, первый подиум на Кубке мира, открывает коллекцию медалей победой. Вот это заявление! Сумасшествие», — сказал Кершоу на подкасте FasterSkier.