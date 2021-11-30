Кершоу ответил на вопрос о подозрении в отношении российских лыжников в применении допинга

Бывший канадский лыжник Девон Кершоу ответил на вопрос, не кажутся ли ему подозрительными последние успехи российских лыжников и не связаны ли они с допингом.
«Что касается ситуации с допингом, то если быть откровенным… Ребята, которых мы видим на трассе, — они в прекрасной форме, у них правильная лыжная техника. Да, у них есть новые имена, но ты никогда не скажешь, глядя на Большунова, откуда это всё взялось? И даже глядя на Червоткина, хоть он и не особо известный российский лыжник. В России много сильных лыжников сейчас.
У Большунова лучший классический ход в мире. Они с Нисканеном просто великолепны. Стиль Большунова отличается от Ийво, у него больше русской мощи. Но факт в том, что Большунов был лучшим лыжником мира в прошлом и позапрошлом году. Его успешные результаты каждую неделю не удивляют.
Когда Устюгов в форме, то он очень хорош. Он тренируется в группе Крамера. Просто сумасшествие, что в России так много разных тренировочных групп, у них пять команд. Я хочу верить им, я вижу их результаты. Нисканен — прекрасный лыжник классическим ходом, он побеждает. У Большунова были проблемы, но он с отрывом — лучший лыжник мира. Устюгов вернулся, он хорош. Я не вижу ничего странного в этом.
Нельзя обвинять, пока вина не доказана. Мир и так достаточно депрессивен. Но есть то, что я не устаю повторять. Должен ли Бородавко работать в сборной России? Я говорю «нет». Я не журналист, я никоим образом с этим не связан. Но в то же время: должны ли мы давать людям второй шанс? Да. Он отбыл наказание и не работал со сборной, нравится вам это или нет. А по лыжникам ничего не скажешь — Большунов просто прекрасен», — сказал Кершоу на подкасте FasterSkier.
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