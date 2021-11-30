Американская лыжница: хочу продолжать верить, что россияне не принимают допинг

Призёр чемпионата мира 2017 года, американская лыжница Сэйди Мёубет-Бьорнсен ответила на вопрос, не кажутся ли ей подозрительными последние успехи российских лыжников.
«Конечно, легко первым делом подумать о допинге. Возможно, каждый человек первым делом подумал именно об этом. Мы знаем всю эту неприятную ситуацию, но я научилась смотреть дальше: подождите, давайте разберёмся. Может быть, мне хочется жить в наивном мире, но я хочу продолжать верить, что они не принимают допинг», — сказала Мёубет-Бьорнсен в подкасте FasterSkier.
В общем зачёте Кубка мира по итогам первого этапа в Руке (Финляндия) лидерство захватил россиянин Александр Большунов. Второе место занимает его соотечественник Сергей Устюгов. Третьим идёт норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
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