Финны Пярмякоски и Сухонен пропустят второй этап Кубка мира из-за симптомов гриппа

Пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Финляндии объявила об изменениях в составе перед вторым этапом Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Лиллехаммере (Норвегия) с 3 по 5 декабря.

Сообщается, что многократный призёр Олимпийских игр Криста Пярмякоски не поедет в Норвегию по соображениям безопасности. У спортсменки наблюдаются лёгкие симптомы гриппа. В Лиллехаммере её заменит Ясмин Кяхара.

По аналогичной причине второй этап Кубка мира пропустит лыжник Вернери Сухонен. Вместо него на турнире выступит Лаури Маннила.

Отметим, что в общем зачёте КМ после первого этапа у женщин лидирует шведка Фрида Карлссон (220 очков), у мужчин – россиянин Александр Большунов (174).

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.