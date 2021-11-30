Норвежский комментатор назвал Клебо «золотым телёнком» из-за его конфликта со спонсором

Спортивный комментатор из Норвегии Ян Петтер Салтведт отреагировал на конфликт трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо со спонсором национальной Федерации.

«В сложившейся ситуации остаётся только предупредить Клебо об угрозе санкций. Будет ли это в форме выговора, штрафов, снятия премиальных или даже отстранения от гонок, зависит от того, на что они имеют законное основание. Если Федерация не сумеет обозначить чёткую позицию в этом деле, то они потенциально наживут большую проблему.

Это очень интересный случай, где Федерации бросил вызов её главный золотой «телёнок». Если они сразу не дадут отпор, то в будущем им будет очень сложно противостоять в чём-либо касающемся коммерческих аспектов», — приводит слова Салтведта NRK.

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