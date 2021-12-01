В ФЛГР назвали россиянина, который может бороться с Клебо в спринте. Это не Большунов

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин высказал мнение, что российский лыжник Александр Терентьев — единственный, кто в состоянии навязать борьбу в спринте трёхкратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо.

«Терентьев на данный момент — единственный человек в мире, который на финише спринта может бороться с Клебо. Дальше посмотрим на него в коньковых спринтах, на динамику по ходу сезона. Но парнишка молодой и очень талантливый. Теперь главное, чтобы он сохранил себя в этой форме и не поймал звезду после первой победы», — приводят слова Крянина «Известия».

Напомним, Терентьев одержал победу в классическом спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Лидер мужской сборной России Александр Большунов выбыл из борьбы в четвертьфинале.

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