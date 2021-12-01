Отец Клебо отреагировал на конфликт Йоханнеса со спонсором норвежской федерации
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Хакон Клебо, отец и менеджер норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо, прокомментировал конфликтную ситуацию вокруг сына. Йоханнес ранее отказался использовать логотип нового спонсора федерации лыжных видов спорта Норвегии — стримингового сервиса Viaplay — на своём комбинезоне.
«Йоханнес не планирует надевать комбинезон с логотипом Viaplay ни в предстоящий уик-энд, ни в будущем. С Viaplay всё в порядке, но дело в независимости и доверии. Йоханнес не хочет рекламировать медиаресурс, на котором сам появляется. В данном случае важно соблюдать дистанцию. Если федерация этого не хочет, то так делает Йоханнес. Он давно заявил о своей позиции федерации», — приводит слова Хакона Клебо VG.
Второй этап Кубка мира стартует в Лиллехаммере 3 декабря.
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