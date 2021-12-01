Евгений Белов и Юлия Ступак выступят на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Лыжники сборной России Евгений Белов и Юлия Ступак выступят на втором этапе Кубка мира, который пройдёт в Лиллехаммере (Норвегия) в ближайшие выходные. Об этом рассказал тренер национальной команды Сергей Турышев.

«В Лиллехаммере выступит вся наша группа. Выйдет на старт и Белов. Он не является спринтером, Евгений побежит гонку и эстафету. У Юли также всё хорошо», — приводит слова Сергея Турышева ТАСС.

Напомним, Евгений Белов пропустил первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия) из-за недомогания, а Юлия Ступак снялась с гонки преследования по ходу дистанции, так как у неё замёрзли пальцы на ногах. Гонка проходила в условиях сильного мороза.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.