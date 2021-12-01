Евгений Белов и Юлия Ступак выступят на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
Поделиться
Лыжники сборной России Евгений Белов и Юлия Ступак выступят на втором этапе Кубка мира, который пройдёт в Лиллехаммере (Норвегия) в ближайшие выходные. Об этом рассказал тренер национальной команды Сергей Турышев.
«В Лиллехаммере выступит вся наша группа. Выйдет на старт и Белов. Он не является спринтером, Евгений побежит гонку и эстафету. У Юли также всё хорошо», — приводит слова Сергея Турышева ТАСС.
Напомним, Евгений Белов пропустил первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия) из-за недомогания, а Юлия Ступак снялась с гонки преследования по ходу дистанции, так как у неё замёрзли пальцы на ногах. Гонка проходила в условиях сильного мороза.
Комментарии
- 1 декабря 2021
-
10:31
-
10:00
-
09:00
-
08:47
-
07:56
-
07:31
- 30 ноября 2021
-
20:03
-
18:08
-
17:25
-
15:20
-
14:23
-
14:20
-
13:18
-
12:27
-
11:19
-
11:00
-
10:30
-
10:05
-
10:01
-
00:32
- 29 ноября 2021
-
23:16
-
22:45
-
21:08
-
19:35
-
17:40
-
15:59
-
15:49
-
14:40
-
13:51
-
11:57
-
11:38
-
11:32
-
11:24
-
10:12
-
09:13
Партнерский контент