Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе может быть отменён

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей не исключил, что этап Кубка мира в Давосе может быть отменён из-за действующих в Швейцарии ограничений, связанных с распространением COVID-19.
«Мы находимся в тесном диалоге со швейцарской федерацией и сможем сообщить больше новостей к концу недели. На данный момент мы верим, что решение найдётся.
Есть ли вероятность того, что гонки в Давосе будут отменены? Да, если окажется, что с ограничениями слишком сложно справиться», – цитирует Миньерея Eurosport.no.
Миньерей отметил, что в случае отмены этапа гонки могут быть перенесены на более поздние сроки. Пока ни одна сборная не снялась с этапа.
Третий этап Кубка мира в Давосе согласно календарю должен пройти 11-12 декабря. В программе – коньковый спринт и индивидуальная гонка свободным стилем.
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