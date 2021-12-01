Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе может быть отменён

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей не исключил, что этап Кубка мира в Давосе может быть отменён из-за действующих в Швейцарии ограничений, связанных с распространением COVID-19.



«Мы находимся в тесном диалоге со швейцарской федерацией и сможем сообщить больше новостей к концу недели. На данный момент мы верим, что решение найдётся.

Есть ли вероятность того, что гонки в Давосе будут отменены? Да, если окажется, что с ограничениями слишком сложно справиться», – цитирует Миньерея Eurosport.no.



Миньерей отметил, что в случае отмены этапа гонки могут быть перенесены на более поздние сроки. Пока ни одна сборная не снялась с этапа.

Третий этап Кубка мира в Давосе согласно календарю должен пройти 11-12 декабря. В программе – коньковый спринт и индивидуальная гонка свободным стилем.