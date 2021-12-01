Степанова поделилась информацией о возможном снятии Клебо с этапа Кубка мира

Российская лыжница Вероника Степанова высказалась о возможном снятии норвежского лыжника Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере из-за конфликтной ситуации со спонсором. Спортсмен отказывается выступать в комбинезоне с логотипом партнёра Федерации лыжных гонок Норвегии — стримингового сервиса Viaplay.

«Для интересующихся: Клебо на стадионе Биркибейнер в Лиллехаммере сегодня не было. Знакомые из его сборной осторожно предположили, что на старте гонок его тоже не будет.

Мои быстрые «две копейки» по ситуации вокруг Йоханнеса. С одной стороны, мне понятна его озабоченность – отношения с журналистами должны быть профессиональными, но взаимно независимыми. Сложно быть независимым, когда логотип медиакомпании на самом видном месте на твоей форме и ты даёшь им интервью каждую неделю.

С другой – Йоханнес наверняка отлично понимает, что деньги Viaplay – это зарплаты специалистов команды, расходы на мази/парафины, топливо для автомобилей федерации и т.д. Сам Йоханнес с его доходами больше 10 миллионов крон в год может любую команду личных специалистов сам содержать – но вот как насчёт остальной сборной?» — написала Степанова в своём «инстаграме».