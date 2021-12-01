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Лыжник Большунов прочитал стихотворение ко Дню Неизвестного солдата

Лыжник Большунов прочитал стихотворение ко Дню Неизвестного солдата
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Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов принял участие во флешмобе «Звезда Победы» ко Дню Неизвестного солдата, который отмечается в России 3 декабря. Флешмоб организован Российским студенческим спортивным союзом совместно с Ассоциацией студенческих патриотических клубов «Я горжусь» и Поисковым движением России.

Большунов прочитал небольшое стихотворение «Май. Россия». В ролике также приняла участие президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Видео можно посмотреть на странице Александра Большунова в «Инстаграме».

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2021).

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