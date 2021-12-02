Журналист — о поведении Нисканена: так не может продолжаться

Лыжник-марафонец Теему Виртанен раскритиковал поведение двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Ийво Нисканена. Ранее Нисканен дал сухое интервью потоковому сервису Viaplay, с которым конфликтует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
После победы в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км в рамках первого этапа Кубка мира Нисканен должен был ответить на вопросы Виртанена, работающего сейчас в Viaplay в качестве журналиста. Вместо развёрнутого комментария Ийво произнёс в общей сложности лишь семь слов. Позднее Виртанен признался, что это его сильно удивило.
«Нисканен меня знает, и ни моя личность, ни мои вопросы не должны были вызывать у него такой реакции. Думаю, это хорошо, что данная тема поднята публично в начале сезона. Так не может продолжаться», — приводит слова Виртанена Ilta-Sanomat.
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