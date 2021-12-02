Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Эмиль Иверсен: Большунов чуть не задушил Сьюра Рёте в прямом эфире

Эмиль Иверсен: Большунов чуть не задушил Сьюра Рёте в прямом эфире
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен рассказал об отношении к россиянину Александру Большунову.

«Большунов очень агрессивно общается с нами. Может даже плечом задеть. Он чуть не задушил Сьюра Рёте в микст-зоне в Лахти в прямом эфире NRK. Так что у нас разный подход к общению. Например, когда Носсум хотел поздравить его с победой в Хольменколлене, Большунов схватил его руку и повалил на землю. Он агрессивен и грубо себя ведёт.

Не думаю, что ситуация изменилась бы, если бы мы говорили на одном языке. Я всё больше отношусь к Большунову, как к стене. Ты что-то говоришь, а слова словно пролетают мимо. У Большунова своя гонка, он всё делает по-своему. Он может обходиться без частого общения», — приводит слова Иверсена VG.

Новость по теме
Расписание 2-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 в Лиллехаммере
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021