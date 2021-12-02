Эмиль Иверсен: Большунов чуть не задушил Сьюра Рёте в прямом эфире

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен рассказал об отношении к россиянину Александру Большунову.
«Большунов очень агрессивно общается с нами. Может даже плечом задеть. Он чуть не задушил Сьюра Рёте в микст-зоне в Лахти в прямом эфире NRK. Так что у нас разный подход к общению. Например, когда Носсум хотел поздравить его с победой в Хольменколлене, Большунов схватил его руку и повалил на землю. Он агрессивен и грубо себя ведёт.
Не думаю, что ситуация изменилась бы, если бы мы говорили на одном языке. Я всё больше отношусь к Большунову, как к стене. Ты что-то говоришь, а слова словно пролетают мимо. У Большунова своя гонка, он всё делает по-своему. Он может обходиться без частого общения», — приводит слова Иверсена VG.
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