Нисканен ответил на претензии журналиста в слишком сдержанном интервью

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, финн Ийво Нисканен ответил на претензии журналиста потокового сервиса Viaplay Теему Виртанена.

После победы в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км в рамках первого этапа Кубка мира Нисканен должен был ответить на вопросы Виртанена, но произнёс в общей сложности около семи слов. Журналист позднее признался, что это его сильно удивило. Он отметил, что так продолжаться не может.

«Что это было? Может, Viaplay виднее, если я по каким-то причинам вёл себя слишком сдержанно. Я дал большое интервью норвежскому Viaplay, когда встретил Никласа Дюрхауга», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.

Напомним, трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо открыто конфликтует с Viaplay и отказывается наносить логотип потокового сервиса на свой комбинезон.