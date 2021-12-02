Холунд — о словах Иверсена про Большунова: Александр действительно сильный
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в скиатлоне, трёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд оценил слова соотечественника Эмиля Иверсена о россиянине Александре Большунове. Четырёхкратный чемпион мира ранее заявил, что Большунов крайне агрессивен в общении и может показать силу.
«Пожалуй, в словах Эмиля присутствовала доля юмора. Но Большунов действительно большой и сильный парень. Он сам это знает», — приводит слова Холунда VG.
Александр является действующим обладателем «Большого хрустального глобуса». Второй этап Кубка мира стартует в Лиллехаммере завтра, 3 декабря. Большунов лидирует в общем зачёте. Второе место занимает его соотечественник Сергей Устюгов, третьим идёт норвежец Йоханнес Клебо.
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