Тренер сборной Норвегии оценил слова Эмиля Иверсена об Александре Большунове

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал высказывание четырёхкратного чемпиона мира Эмиля Иверсена о действующем обладателе «Большого хрустального глобуса» россиянине Александре Большунове. Норвежский лыжник ранее заявил, что Большунов очень агрессивен в общении, может применить силу и однажды чуть не задушил Сьюра Рёте.
«В важных противостояниях вступают в силу адреналин и тестостерон, поэтому возможны такие ситуации. Моих лыжников это тоже касается. И в других видах спорта так часто бывает», — приводит слова Носсума VG.
Александр является действующим обладателем «Большого хрустального глобуса». Второй этап Кубка мира стартует в Лиллехаммере завтра, 3 декабря. Большунов лидирует в общем зачёте. Второе место занимает его соотечественник Сергей Устюгов, третьим идёт норвежец Йоханнес Клебо.
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