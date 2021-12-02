Вероника Степанова рассказала, в связи с чём российские лыжники завидуют европейским
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20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала, в каких моментах, по её мнению, российские лыжники завидуют конкурентам из Европы.
«Если мы и завидуем в чём-то европейским лыжникам, так это в том, что они тренируются рядом с домом или вообще дома. Хотя вот Федерико Пеллегрино, наоборот, считает это неправильным и попросился тренироваться в сборную России с её долгими сборами вдали от дома.
Подготовка лыжника всё сложнее. Нам требуется всё больше: лыжероллерные трассы различного профиля, тренажёрные залы, с недавних пор и тредбаны. Но когда всё это уже есть в условном Давосе и там же пройдёт этап Кубка мира, то и тренироваться там во многом рационально на данный момент, как кажется», — приводит слова Степановой Sports.ru.
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