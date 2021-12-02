Александр Терентьев: тренер сказал после победы в Руке: «Выиграл? Теперь забудь»

Российский лыжник Александр Терентьев ответил на вопрос, превратился ли он для своих соперников из маленькой мышки в огромного злого кота после победы в спринте на этапе Кубка мира в Руке.

«Скажете тоже. Чтобы о таком говорить, нужно в каждой гонке доказывать свою состоятельность. Пока просто чувствуется повышенное внимание со стороны СМИ, такого никогда раньше не было. Честно, мне проще гонку пробежать, чем на вопросы отвечать. Я только через пару дней после победы осознал, что победил на Кубке мира всех сильнейших!

Что сказал Юрий Викторович Бородавко после победы в Руке? Ой, он много чего говорил – поздравлял, хвалил. Но я запомнил, кажется, самое главное: «Выиграл? Теперь забудь. В следующих гонках всё будет начинаться с нуля», — сказал Терентьев в интервью проекту «На лыжи!»