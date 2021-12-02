Терентьев рассказал, что ему дают тренировки с Большуновым
Поделиться
Российский лыжник Александр Терентьев поделился впечатлениями от тренировок с действующим обладателем «Большого хрустального глобуса» Александром Большуновым.
«У нас индивидуальные планы, своя работа. Поскольку я больше специализируюсь на спринтах, а Саша – на всех дисциплинах, у него более длинные отрезки. Но на коротких 10-15-секундных финишных отрезках порой зарубаемся.
В первый год я не сильно замечал, какой он техничный. Но уже со второго сезона стал подмечать у него такие нюансы, на которые раньше и внимания не обращал. Мне кажется, что-то перенимать у лучших – это правильно. Но только если тебе это подходит», — сказал Терентьев в интервью проекту «На лыжи!»
Второй этап Кубка мира стартует в Лиллехаммере завтра, 3 декабря.
Комментарии
- 2 декабря 2021
-
17:45
-
17:40
-
17:20
-
17:17
-
17:12
-
17:10
-
14:28
-
14:25
-
14:02
-
13:55
-
12:29
-
12:00
-
11:47
-
11:27
-
11:21
-
11:15
-
11:07
-
10:50
-
10:29
-
10:22
-
00:44
- 1 декабря 2021
-
22:30
-
20:40
-
19:50
-
19:16
-
18:50
-
16:39
-
15:58
-
13:57
-
13:19
-
13:10
-
12:53
-
10:31
-
10:00
-
09:00
Партнерский контент