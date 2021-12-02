Терентьев рассказал, что ему дают тренировки с Большуновым

Российский лыжник Александр Терентьев поделился впечатлениями от тренировок с действующим обладателем «Большого хрустального глобуса» Александром Большуновым.



«У нас индивидуальные планы, своя работа. Поскольку я больше специализируюсь на спринтах, а Саша – на всех дисциплинах, у него более длинные отрезки. Но на коротких 10-15-секундных финишных отрезках порой зарубаемся.

В первый год я не сильно замечал, какой он техничный. Но уже со второго сезона стал подмечать у него такие нюансы, на которые раньше и внимания не обращал. Мне кажется, что-то перенимать у лучших – это правильно. Но только если тебе это подходит», — сказал Терентьев в интервью проекту «На лыжи!»

Второй этап Кубка мира стартует в Лиллехаммере завтра, 3 декабря.