Лыжные гонки, женщины, спринт: когда начнётся гонка Кубка мира, по какому каналу смотреть

Сегодня, 3 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Женщины пробегут спринт свободным стилем. Начало квалификации запланировано на 12:00 мск. Отборочные соревнования можно будет посмотреть в прямом эфире на «Матч ТВ».

Финальные забеги стартуют в 14:30. Их покажут «Матч ТВ» и Eurosport.

На стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) спринтерскую гонку классическим стилем выиграла представительница Швеции Майя Дальквист.

В общем зачёте Кубка мира лидирует ещё одна шведка Фрида Карлссон. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на 10-й позиции.

4 декабря в Лиллехаммере женщины пробегут гонку на 10 км свободным стилем, 5-го состоится эстафета.