Лыжные гонки, мужчины, спринт: когда начнётся гонка Кубка мира, по какому каналу смотреть

Сегодня, 3 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мужчины пробегут спринт свободным стилем. Начало квалификации запланировано на 12:00 мск. Отборочные соревнования можно будет посмотреть в прямом эфире на «Матч ТВ».



Финальные забеги стартуют в 14:30. Их покажут «Матч ТВ» и Eurosport.



На стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) спринтерскую гонку классическим стилем выиграл россиянин Александр Терентьев.



В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует россиянин Александр Большунов. Второе место занимает его соотечественник Сергей Устюгов, третьим идёт норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

4 декабря мужчины пробегут гонку на 15 км свободным стилем, 5-го состоится эстафета.