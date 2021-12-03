Лыжные гонки, мужчины, спринт: когда начнётся гонка Кубка мира, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 3 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мужчины пробегут спринт свободным стилем. Начало квалификации запланировано на 12:00 мск. Отборочные соревнования можно будет посмотреть в прямом эфире на «Матч ТВ».
Финальные забеги стартуют в 14:30. Их покажут «Матч ТВ» и Eurosport.
На стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) спринтерскую гонку классическим стилем выиграл россиянин Александр Терентьев.
В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует россиянин Александр Большунов. Второе место занимает его соотечественник Сергей Устюгов, третьим идёт норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
4 декабря мужчины пробегут гонку на 15 км свободным стилем, 5-го состоится эстафета.
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