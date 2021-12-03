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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 2-й этап, Лиллехаммер, мужчины, общий зачёт после спринта

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Клебо перехватил «жёлтую майку» у Большунова
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выигравший спринт на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) возглавил общий зачёт, сместив с первой строчки россиянина Александра Большунова.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 234.
2. Александр Большунов (Россия) – 215.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) – 160.
4. Сергей Устюгов (Россия) – 143.
5. Александр Терентьев (Россия) – 141.
6. Ришар Жуве (Франция) — 138.
7. Алексей Червоткин (Россия) – 112.
8. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 103.
9. Ийво Нисканен (Финляндия) – 100.
10. Иван Якимушкин (Россия) – 94.
12. Илья Семиков (Россия) — 80.
13. Артём Мальцев (Россия) — 78...
21. Глеб Ретивых (Россия) — 48...
37. Андрей Ларьков (Россия) — 22...
67. Александр Бессмертных (Россия) — 2.

Лучшим представителем России в спринте в Лиллехаммере стал Александр Большунов. Он выбыл из борьбы на стадии полуфинала.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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