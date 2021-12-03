Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Клебо перехватил «жёлтую майку» у Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выигравший спринт на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) возглавил общий зачёт, сместив с первой строчки россиянина Александра Большунова.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 234.

2. Александр Большунов (Россия) – 215.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) – 160.

4. Сергей Устюгов (Россия) – 143.

5. Александр Терентьев (Россия) – 141.

6. Ришар Жуве (Франция) — 138.

7. Алексей Червоткин (Россия) – 112.

8. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 103.

9. Ийво Нисканен (Финляндия) – 100.

10. Иван Якимушкин (Россия) – 94.

12. Илья Семиков (Россия) — 80.

13. Артём Мальцев (Россия) — 78...

21. Глеб Ретивых (Россия) — 48...

37. Андрей Ларьков (Россия) — 22...

67. Александр Бессмертных (Россия) — 2.

Лучшим представителем России в спринте в Лиллехаммере стал Александр Большунов. Он выбыл из борьбы на стадии полуфинала.