Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Дальквист вышла в лидеры, россиянок нет в топ-10

Шведская лыжница Майя Дальквист, победившая в спринте свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), вышла в лидеры общего зачёта. Второе место занимает её соотечественница Фрида Карлссон. Третьей идёт норвежка Терезе Йохауг. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, идёт 14-й.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 227.

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 220.

3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 180.

4. Джессика Диггинс (США) — 150.

5. Рози Бреннен (США) – 150.

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 121.

7. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 118.

8. Надине Фендрих (Швейцария) — 106.

9. Катарина Хенниг (Германия) – 99.

10. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 96.

14. Наталья Непряева (Россия) – 76...

22. Юлия Ступак (Россия) – 55...

24. Татьяна Сорина (Россия) — 46...

33. Лилия Васильева (Россия) – 24...

50. Мария Истомина (Россия) – 7

51. Анастасия Фалеева (Россия) – 7

52. Анастасия Рыгалина (Россия) – 6…

56. Яна Кирпиченко (Россия) – 4.

57. Христина Мацокина (Россия) — 4.