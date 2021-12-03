Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Дальквист вышла в лидеры, россиянок нет в топ-10

Шведская лыжница Майя Дальквист, победившая в спринте свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), вышла в лидеры общего зачёта. Второе место занимает её соотечественница Фрида Карлссон. Третьей идёт норвежка Терезе Йохауг. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, идёт 14-й.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Майя Дальквист (Швеция) – 227.
2. Фрида Карлссон (Швеция) – 220.
3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 180.
4. Джессика Диггинс (США) — 150.
5. Рози Бреннен (США) – 150.
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 121.
7. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 118.
8. Надине Фендрих (Швейцария) — 106.
9. Катарина Хенниг (Германия) – 99.
10. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 96.
14. Наталья Непряева (Россия) – 76...
22. Юлия Ступак (Россия) – 55...
24. Татьяна Сорина (Россия) — 46...
33. Лилия Васильева (Россия) – 24...
50. Мария Истомина (Россия) – 7
51. Анастасия Фалеева (Россия) – 7
52. Анастасия Рыгалина (Россия) – 6…
56. Яна Кирпиченко (Россия) – 4.
57. Христина Мацокина (Россия) — 4.
- 3 декабря 2021
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