Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Дальквист лидирует, Непряева — 15-я

Шведская лыжница Майя Дальквист, выигравшая спринт свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), упрочила лидерство в спринтерском зачёте. Второе место занимает её соотечественница Йоханна Хагстрём, третьей идёт американка Джессика Диггинс. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на 15-й позиции.
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины
1. Майя Дальквист (Швеция) – 227.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 118.
3. Джессика Диггинс (США) — 113.
4. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 96.
5. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 72.
6. Анамария Лампич (Словения) — 72.
7. Надине Фендрих (Швейцария) — 68.
8. Рози Бреннан (США) — 65.
9. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 56.
10. Юханна Матинтало (Финляндия) — 55...
15. Наталья Непряева (Россия) – 38...
19. Юлия Ступак (Россия) – 26...
27. Татьяна Сорина (Россия) — 14...
36. Анастасия Фалеева (Россия) – 7...
40. Христина Мацокина (Россия) — 4.
- 3 декабря 2021
-
17:21
-
17:06
-
17:05
-
16:58
-
16:57
-
16:56
-
16:55
-
16:49
-
16:49
-
16:41
-
16:39
-
16:38
-
16:33
-
16:29
-
16:27
-
16:22
-
16:16
-
16:14
-
16:05
-
16:00
-
15:57
-
15:54
-
15:44
-
15:40
-
15:40
-
15:23
-
15:21
-
14:55
-
14:51
-
14:34
-
14:28
-
14:28
-
14:23
-
13:44
-
13:16