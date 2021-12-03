Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Дальквист лидирует, Непряева — 15-я

Шведская лыжница Майя Дальквист, выигравшая спринт свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), упрочила лидерство в спринтерском зачёте. Второе место занимает её соотечественница Йоханна Хагстрём, третьей идёт американка Джессика Диггинс. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на 15-й позиции.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 227.

2. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 118.

3. Джессика Диггинс (США) — 113.

4. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 96.

5. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 72.

6. Анамария Лампич (Словения) — 72.

7. Надине Фендрих (Швейцария) — 68.

8. Рози Бреннан (США) — 65.

9. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 56.

10. Юханна Матинтало (Финляндия) — 55...

15. Наталья Непряева (Россия) – 38...

19. Юлия Ступак (Россия) – 26...

27. Татьяна Сорина (Россия) — 14...

36. Анастасия Фалеева (Россия) – 7...

40. Христина Мацокина (Россия) — 4.