Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 2-й этап, Лиллехаммер, женщины, зачёт спринтов

Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Дальквист лидирует, Непряева — 15-я
Комментарии

Шведская лыжница Майя Дальквист, выигравшая спринт свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), упрочила лидерство в спринтерском зачёте. Второе место занимает её соотечественница Йоханна Хагстрём, третьей идёт американка Джессика Диггинс. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на 15-й позиции.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины
1. Майя Дальквист (Швеция) – 227.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 118.
3. Джессика Диггинс (США) — 113.
4. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 96.
5. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 72.
6. Анамария Лампич (Словения) — 72.
7. Надине Фендрих (Швейцария) — 68.
8. Рози Бреннан (США) — 65.
9. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 56.
10. Юханна Матинтало (Финляндия) — 55...
15. Наталья Непряева (Россия) – 38...
19. Юлия Ступак (Россия) – 26...
27. Татьяна Сорина (Россия) — 14...
36. Анастасия Фалеева (Россия) – 7...
40. Христина Мацокина (Россия) — 4.

Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
Новость по теме
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Дальквист вышла в лидеры, россиянок нет в топ-10
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021