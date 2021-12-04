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Кубок мира по лыжным гонкам 2021/2022, 2-й этап, Лиллехаммер, мужчины, 15 км: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам, мужчины: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 4 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. Начало запланировано на 12:00 мск.

В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает Александр Большунов. Третьим идёт норвежец Эрик Вальнес.

На стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) гонку на 15 классическим стилем выиграл представитель Финляндии Ийво Нисканен. Второе место занял россиянин Алексей Червоткин, третье – его соотечественник Александр Большунов.

5 декабря в Лиллехаммере состоятся эстафетные гонки.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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