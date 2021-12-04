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Кубок мира по лыжным гонкам 2021/2022, 2-й этап, Лиллехаммер, женщины, 10 км: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам, женщины: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 4 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем. Начало запланировано на 14:00 мск.

В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

В общем зачёте женского Кубка мира лидирует шведка Майя Дальквист, на втором месте — её соотечественница Фрида Карлссон. На третьей позиции располагается норвежка Терезе Йохауг. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, идёт 14-й.

На стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) гонку на 10 классическим стилем выиграла Карлссон, обошедшая 14-кратную чемпионку мира Йохауг на 13,7 секунды. Тройку призёров замкнула немка Катарина Хенниг.

5 декабря в Лиллехаммере состоятся эстафетные гонки.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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