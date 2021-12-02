Нортуг предположил, что Клебо уйдёт из сборной Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион, норвежец Петтер Нортуг поделился мнением по поводу сегодняшней пресс-конференции с участием его соотечественника Йоханнеса Клебо. Спортсмену задали 40 вопросов, которые касались его взаимоотношения со стриминговым сервисом Viaplay, но тот постоянно отвечал фразой «Без комментариев».



«После олимпийского сезона Йоханнес уйдёт из сборной и сделает ставку на личную подготовку к чемпионату мира — 2023 в Планице. То, что Клебо обязали встретиться с прессой и отвечать на заранее известные вопросы, — это скандал. Ему следовало позволить спокойно готовиться к соревнованиям этого уик-энда», — написал Нортуг в «Твиттере».



Напомним, на первом этапе Кубка мира в Руке Клебо отказался использовать логотип Viaplay на своём комбинезоне. Конфликт мог привести к пропуску Йоханнесом второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере. Однако сейчас участию норвежца в соревнованиях ничего не угрожает.