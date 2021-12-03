Норвежский эксперт: никогда не видел Клебо таким грустным

Эксперт норвежского телеканала NRK Торгейр Бьёрн поделился мнением по поводу сегодняшней пресс-конференции с участием норвежского лыжника Йоханнеса Клебо. Спортсмену задали около 40 вопросов, касающихся его взаимоотношения со стриминговым сервисом Viaplay, но тот постоянно отвечал «Без комментариев».

«Ассоциация лыжных видов спорта Норвегии и Клебо явно недовольны тем решением, которое у них есть на эти выходные. Никогда не видел Йоханнеса таким грустным. Но в то же время есть кто-то, кто пытается повернуть ситуацию в правильное русло для спортивных выступлений», — приводит слова Бьёрна VG.



На первом этапе Кубка мира в Руке Клебо отказался использовать логотип Viaplay на своём комбинезоне. Конфликт мог привести к пропуску Йоханнесом второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере. Однако сейчас участию норвежца в соревнованиях ничего не угрожает.