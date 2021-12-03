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Тренер сборной России прокомментировал конфликт Йоханнеса Клебо со спонсором федерации

Тренер сборной России прокомментировал конфликт Йоханнеса Клебо со спонсором федерации
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о конфликте трёхкратного олимпийского чемпиона, норвежца Йоханнеса Клебо со спонсором федерации. Ранее сообщалось, что Клебо может пропустить этап Кубка мира в Лиллехаммере из-за отказа нанести на свой комбинезон эмблему стримингового сервиса Viaplay, однако сторонам всё же удалось прийти к соглашению.

«Нас не радуют проблемы в других командах. Йоханнес — настолько медийная фигура, что на сегодняшний день его участие привлекает зрителей, они смотрят трансляции. Люди приходят смотреть на лидеров.

У Клебо слишком много запросов? Я бы не делал таких громких заявлений. Он тоже спортсмен, он любит лыжные гонки. Ему нравится побеждать, нравится конкуренция», — приводят слова Бородавко «Известия».

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.

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