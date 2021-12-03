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Артём Мальцев: моя фишка в мороз — вторые трусы

Артём Мальцев: моя фишка в мороз — вторые трусы
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Российский лыжник Артём Мальцев рассказал, как обычно готовится к выступлению в сильный мороз.

«В мороз надеваю термобельё. Далее — тёплые носки, которые у меня чуть протёртые, но они боевые, счастливые. У всех есть счастливые носки, трусы, и у меня такие тоже есть. Моя фишка в мороз — это вторые трусы. Надеваем их наверх. Во второй термухе бегаю, когда ещё холоднее или есть ветер. В Руке ветра нет. В двух маленько сковывает движения. В двух трусах нормально, а если два комплекта термобелья, то это уже тяжеловато», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 3 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мужчины и женщины пробегут спринт свободным стилем.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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