Артём Мальцев: моя фишка в мороз — вторые трусы

Российский лыжник Артём Мальцев рассказал, как обычно готовится к выступлению в сильный мороз.



«В мороз надеваю термобельё. Далее — тёплые носки, которые у меня чуть протёртые, но они боевые, счастливые. У всех есть счастливые носки, трусы, и у меня такие тоже есть. Моя фишка в мороз — это вторые трусы. Надеваем их наверх. Во второй термухе бегаю, когда ещё холоднее или есть ветер. В Руке ветра нет. В двух маленько сковывает движения. В двух трусах нормально, а если два комплекта термобелья, то это уже тяжеловато», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 3 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мужчины и женщины пробегут спринт свободным стилем.