«Не лучший день для нашей сборной». Эмиль Иверсен — о снятии норвежских лыжников в Руке
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен прокомментировал решение норвежских лыжников сняться с гонки преследования на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
«Мне кажется, мы приняли правильное решение. Никогда не знаешь, что может случиться в такой гонке. Для меня было очень холодно. Я всё-таки планирую ещё немного побегать, а после пасьюта в Руке можно было заболеть. Так правильнее всего. Да, не самый лучший день для норвежской сборной. Было скучно, но что делать», — сказал Иверсен в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 3 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мужчины и женщины пробегут спринт свободным стилем. Второй этап Кубка мира завершится 5 декабря.
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