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Юлия Ступак — о снятии с гонки в Руке: проехала 2,5 км в комбезе и уже понимала — нет

Юлия Ступак — о снятии с гонки в Руке: проехала 2,5 км в комбезе и уже понимала — нет
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Российская лыжница Юлия Ступак объяснила решение сняться с гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) по ходу соревнований.

«У нас с Маркусом Крамером был такой разговор, нужно ли бежать ту гонку, решает ли она что-то. Он говорит: «Ты хочешь бежать?» Я говорю: «Ну да». Он говорит: «Ну беги». Он мне предоставил выбор: хочешь — беги, не хочешь — не беги. Это было дело добровольное.

Как только мы пошли на старт, сняла куртку, тёплые чехлы, стало понятно: ещё не дали старт, а я уже замёрзла. Ноги в ботинках моментально схватило. У нас есть классные тёплые чехлы, которые не дают замёрзнуть ногам, но, как только ты их снимаешь, две минуты — и всё.

Получается так, что ноги онемевают. Именно со стоп всё начинается, постепенно выше и выше. Я проехала только 2,5 км в комбезе и уже понимала — нет. Ботиночек не широкий, и стопе мало места. Когда холодно, то две-три минуты — и это прямо всё.

Можно было закончить эту гонку. Но какие последствия были бы, никто не знает. Проверять я не хотела. Многие говорят, что на Олимпиаде действительно может быть холодно. Надо попробовать всё-таки делать работу в чехлах», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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