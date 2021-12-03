Тренер сборной России рассказал, говорят ли в лыжной Норвегии о шахматах

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, обсуждают ли в Норвегии матч за мировую шахматную корону. За титул чемпионата мира борьбу ведут россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен.
«Говорят ли в лыжной Норвегии о матче за звание чемпиона мира по шахматам? Понятно, что Магнус для норвежцев — звезда, но я точно не слышал, чтобы кто-то обсуждал шахматы, хотя видел одну встречу. Когда мы тренировались в зале, там показывали по телевизору одну из игр. Это была пятая игра, когда Карлсен и Непомнящий сыграли вничью. Это был единственный раз, больше о шахматах ничего здесь не слышали», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Пока соперники провели пять партий. Все они закончились ничьими, счёт равный — 2,5:2,5.
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