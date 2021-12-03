Юлия Ступак: тренеры кричали, что всё хорошо, свободно проходим

Российская лыжница Юлия Ступак объяснила неудачное выступление в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Она не смогла пробиться в финальную стадию.

«Мы только что разговаривали и сами пока не поняли, почему не прошли квалификацию. Самочувствие достаточно хорошее, рабочее. Может, не справились со скоростью или не успели поймать ритм. Я пока не понимаю. Мне казалось, что иду достаточно быстро. В принципе, все тренеры кричали, что всё хорошо, свободно проходим. Но получилось вот так.



Больше всего на этой трассе теряешь на равнине. Заканчивается подъём, начинается долгая равнина, и именно здесь народ проседает. Кто-то начинает включаться на всю катушку. Думаю, что тут отыгрывают.



На самом деле всё нормально, ничего такого ужасного не произошло. Это спорт — сегодня так, завтра по-другому. Впереди ещё две гонки, и я думаю, что сейчас мы соберёмся. Не будем падать духом, всё будет хорошо», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».