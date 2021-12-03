Большунов, Терентьев и ещё двое россиян вышли в четвертьфинал спринта в Лиллехаммере

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев преодолели квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Большунов показал шестой результат, Терентьев стал пятым.
Вместе с ними квалификацию преодолели другие россияне: Глеб Ретивых и Сергей Устюгов. Денис Филимонов, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков и Сергей Ардашев не попали в четвертьфинал.
Победу в квалификации одержал норвежец Йоханнес Клебо.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Мужчины. Спринт. Квалификация
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.45,02
2. Люка Шанава (Франция) +1,78
3. Эрик Вальнес (Норвегия) +2,64
...5. Александр Терентьев (Россия) +2,92
6. Александр Большунов (Россия) +3,17
...18. Глеб Ретивых (Россия) +5,84
...23. Сергей Устюгов (Россия) +6,06
...31. Денис Филимонов (Россия) +7,89
...38. Андрей Мельниченко (Россия) +8,61
...54. Андрей Ларьков (Россия) +12,35
...57. Сергей Ардашев (Россия) +15,04
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