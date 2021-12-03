Наталья Непряева: пока не понимаю, в чём проблема. Мы на всей трассе проигрывали
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Российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями от неудачного выступления в квалификации спринта свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
«У меня всё так же, как у Ступак. Думаю, на всей трассе проигрывали. Пока не понимаю, в чём проблема. Проигрыш был по нарастающей и вне зависимости от рельефа», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
Квалификацию успешно преодолели лишь две российские лыжницы. Христина Мацокина показала 18-й результат, а Татьяна Сорина — 26-й. Россиянки Юлия Ступак (31-я), Вероника Степанова (40), Наталья Непряева (41), Анна Грухвина (58) и Лилия Васильева (59) не смогли выйти в следующую стадию соревнований. Этап в Лиллехаммере завершится 5 декабря.
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