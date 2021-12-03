Наталья Непряева: пока не понимаю, в чём проблема. Мы на всей трассе проигрывали

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями от неудачного выступления в квалификации спринта свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«У меня всё так же, как у Ступак. Думаю, на всей трассе проигрывали. Пока не понимаю, в чём проблема. Проигрыш был по нарастающей и вне зависимости от рельефа», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Квалификацию успешно преодолели лишь две российские лыжницы. Христина Мацокина показала 18-й результат, а Татьяна Сорина — 26-й. Россиянки Юлия Ступак (31-я), Вероника Степанова (40), Наталья Непряева (41), Анна Грухвина (58) и Лилия Васильева (59) не смогли выйти в следующую стадию соревнований. Этап в Лиллехаммере завершится 5 декабря.