Россияне избежали встречи с Клебо в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Лиллехаммере

Российские лыжники, вышедшие в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, избежали встречи с норвежцем Йоханнесом Клебо, показавшим лучшее время в отборочном забеге.

Первый четвертьфинал: Йоханнес Клебо (Норвегия), Люка Шанава (Франция), Эрик Вальнес (Норвегия), Кевин Болджер (США), Йони Мяки (Финляндия), Томас Хелланд Ларсен (Норвегия).

Второй четвертьфинал: Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия), Ришар Жуве (Франция), Федерико Пеллегрино (Италия), Сергей Устюгов (Россия), Бен Огден (США), Мацей Старега (Польша).

Третий четвертьфинал: Александр Большунов (Россия), Пол Голберг (Норвегия), Михал Новак (Чехия), Густаф Берглунд (Швеция), Эвен Нортуг (Норвегия), Рено Же (Франция).

Четвёртый четвертьфинал: Александр Терентьев (Россия), Хокон Сконес (Норвегия), Финн Хоген Крог (Норвегия), Нийло Мойланен (Финляндия), Лаури Вуоринен (Финляндия), Георг Эрссон (Швеция).

Пятый четвертьфинал: Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия), Маркус Грате (Швеция), Юусо Хаарала (Финляндия), Джеймс Клинтон Шунмейкер (США), Глеб Ретивых (Россия), Юхан Хегстрём (Швеция).

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