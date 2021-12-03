Россияне избежали встречи с Клебо в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Лиллехаммере

Российские лыжники, вышедшие в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, избежали встречи с норвежцем Йоханнесом Клебо, показавшим лучшее время в отборочном забеге.
Первый четвертьфинал: Йоханнес Клебо (Норвегия), Люка Шанава (Франция), Эрик Вальнес (Норвегия), Кевин Болджер (США), Йони Мяки (Финляндия), Томас Хелланд Ларсен (Норвегия).
Второй четвертьфинал: Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия), Ришар Жуве (Франция), Федерико Пеллегрино (Италия), Сергей Устюгов (Россия), Бен Огден (США), Мацей Старега (Польша).
Третий четвертьфинал: Александр Большунов (Россия), Пол Голберг (Норвегия), Михал Новак (Чехия), Густаф Берглунд (Швеция), Эвен Нортуг (Норвегия), Рено Же (Франция).
Четвёртый четвертьфинал: Александр Терентьев (Россия), Хокон Сконес (Норвегия), Финн Хоген Крог (Норвегия), Нийло Мойланен (Финляндия), Лаури Вуоринен (Финляндия), Георг Эрссон (Швеция).
Пятый четвертьфинал: Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия), Маркус Грате (Швеция), Юусо Хаарала (Финляндия), Джеймс Клинтон Шунмейкер (США), Глеб Ретивых (Россия), Юхан Хегстрём (Швеция).
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