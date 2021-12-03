«Всё в рамках плана». Вероника Степанова о невыходе в четвертьфинал спринта в Лиллехаммере

20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала выступление в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Спортсменка отстала от победительницы квалификации на 12 секунд, заняла 40-е место и не вышла в четвертьфинал.

«В финал спринта в Лиллехаммере не отобралась. Всё в рамках ожиданий и плана на следующие гонки в Лиллехаммере. Готовлюсь. Холодно. К лыжам вопросов и претензий нет», — написала Степанова в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с забега.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Вероники Степановой.

В четвертьфинал вышли две российские лыжницы, а именно Христина Мацокина и Татьяна Сорина.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.