«Всё в рамках плана». Вероника Степанова о невыходе в четвертьфинал спринта в Лиллехаммере
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20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала выступление в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Спортсменка отстала от победительницы квалификации на 12 секунд, заняла 40-е место и не вышла в четвертьфинал.
«В финал спринта в Лиллехаммере не отобралась. Всё в рамках ожиданий и плана на следующие гонки в Лиллехаммере. Готовлюсь. Холодно. К лыжам вопросов и претензий нет», — написала Степанова в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с забега.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Вероники Степановой.
В четвертьфинал вышли две российские лыжницы, а именно Христина Мацокина и Татьяна Сорина.
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