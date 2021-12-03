Юлия Ступак: сейчас у меня одна задача — постепенно набирать форму, не более того

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала о планах на этап Кубка мира в Лиллихаммере (Норвегия).
«На самом деле, ни для кого не секрет, что в этом году все спортсмены делают ставки на Олимпийские игры. Максимальная форма должна быть на Олимпиаде. То, что было топ-10 в Руке два дня подряд, и я была довольна, по отношению к этапу Кубка мира не очень хороший результат, но по отношению к тому, что неделю-две назад я была совершенно в нулевом состоянии, этим можно было быть довольной.
Сейчас у меня задача одна — постепенно набирать форму, не более того. Безусловно, я стремлюсь к финалу или топ-3, но трезво оцениваю ситуацию и понимаю, что пик формы мне нужен немножечко позже. Конечно, дальше 10-го места всё будет уже совсем провально», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».
- 3 декабря 2021
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