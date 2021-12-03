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Йоханнес Клебо отказался общаться с российскими журналистами

Йоханнес Клебо отказался общаться с российскими журналистами
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Корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов сообщил, что норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо отказался общаться с российскими журналистами перед спринтом на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Йоханнес отказался разговаривать. Видимо, вся эта ситуация с рекламой допекла его. Посмотрим, будет ли разговаривать в микст-зоне», — сказал Романов.

Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира (в сезонах-2017/2018 и 2018/2019), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019. Йоханнес стал победителем квалификации спринта свободным стилем в Лиллехаммере. В финальной стадии выступят россияне Александр Большунов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов.

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