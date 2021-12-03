Сорина допустила фальстарт в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Лиллехаммере

В эти минуты на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия) проходят четвертьфинальные забеги женского спринта. Российская лыжница Татьяна Сорина допустила фальстарт в своём четвертьфинале и получила предупреждение. С повторной попытки она стартовала успешно.



Ранее ещё одна россиянка Христина Мацокина не смогла преодолеть четвертьфинал. Она показала худший результат в своём четвертьфинальном забеге.

Россиянки Юлия Ступак (31-я), Вероника Степанова (40), Наталья Непряева (41), Анна Грухвина (58) и Лилия Васильева (59) не смогли преодолеть квалификацию. Они завершили выступление в спринте.