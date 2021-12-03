Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сорина допустила фальстарт в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Лиллехаммере

Сорина допустила фальстарт в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Лиллехаммере
Комментарии

В эти минуты на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия) проходят четвертьфинальные забеги женского спринта. Российская лыжница Татьяна Сорина допустила фальстарт в своём четвертьфинале и получила предупреждение. С повторной попытки она стартовала успешно.

Ранее ещё одна россиянка Христина Мацокина не смогла преодолеть четвертьфинал. Она показала худший результат в своём четвертьфинальном забеге.

Россиянки Юлия Ступак (31-я), Вероника Степанова (40), Наталья Непряева (41), Анна Грухвина (58) и Лилия Васильева (59) не смогли преодолеть квалификацию. Они завершили выступление в спринте.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021